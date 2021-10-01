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Ракету для полета актрисы Юлии Пересильд повезли на стартовую площадку Байконура

Виктория Сикерина

Общество
Ракету для полета актрисы Юлии Пересильд повезли на стартовую площадку Байконура
Фото: Роскосмос

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» для полета российской артистки Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко начали транспортировать на стартовую площадку космодрома Байконур. Об этом рассказали в пятницу, 1 октября, присутствующие на месте событий корреспонденты.

РИА Новости отметило, что в настоящий момент техника выехала из монтажно-испытательного корпуса, в котором проводись подготовительные работы.

Ранее сообщалось, что «киноракету» вывезут из помещение для сборки. Установить ракету планируют к 8:00 по московскому времени. Впоследствии начнется предстартовая подготовка.

В субботу, 2 октября, специалисты проведут генеральные испытания. Во вторник, 5 октября, состоится государственная комиссия, которая даст разрешение на запуск ракеты.

Сам старт назначен на 11:15 по московскому времени в этот же день.

Также в четверг, 30 сентября, в оборонно-промышленном комплексе заявили, что испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» впервые произойдет в октябре 2021 года с подводной лодки «Северодвинск» из Белого моря.

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