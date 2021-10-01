Движение транспорта по улице Маршала Тимошенко ограничат с 4 октября

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Маршала Тимошенко, 16 Карта всех событий

Транспортное движение на некоторых участках улицы Маршала Тимошенко на западе Москвы ограничат с 4 октября по 20 декабря 2021 года, а также с 15 по 27 апреля 2022 года. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что изменение схемы движения будет связано с проведением здесь инженерных работ.

— С 4 октября на улице Маршала Тимошенко будет ограничено движение автомобилей в связи с инженерными работами. Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ. Ограничения продлятся до 20 декабря, второй этап работ будет проводиться с 15 по 27 апреля 2022 года, — заявили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что с 4 октября по 20 декабря в районе дома №16 рабочие организуют приоритетное право проезда и создадут временные уширения.

Также с 4 октября по 20 декабря этого года и с 15 по 27 апреля 2022 года от дома №16 до дома №18 по улице Маршала Тимошенко специалисты сохранят для проезда одну полосу, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в дептрансе столицы сообщили, что транспортное движение по 5-му Новоподмосковному переулку на севере столицы ограничат с 5 октября по 30 ноября текущего года.