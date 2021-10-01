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Температура воздуха в Москве прогреется до 14 градусов 1 октября

Виктория Сикерина

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Температура воздуха в Москве прогреется до 14 градусов 1 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу, 1 октября. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в первый день второго месяца осени в Москве продолжит действовать антициклон.

— При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 10-12 градусов тепла, по области до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба, — заявили на сайте.

Однако метеорологи предупредили, что высокие показатели давления могут отразиться на состоянии здоровья людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В пятницу, 1 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что большинство регионов РФ ожидает комфортный по температуре октябрь. Месяц будет теплее, чем обычно.

При этом он добавил, что на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

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