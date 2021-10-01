Врач назвала запрещенные для пожилых людей продукты

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Людям старшего возраста рекомендуется исключить из своего рациона некоторые продукты питания, чтобы не навредить организму и не развить уже существующие заболевания. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, возраст человека влияет на способность переваривания пищи. В связи с этим пожилым людям рекомендуется отказаться от промышленных полуфабрикатов, которые содержат много добавок и усилителей вкуса.

— В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища, — отметила специалист.

Она добавила, что консервы можно употреблять только в первой половине дня, особенно тем людям, которые страдают от лишнего веса. Также нежелательно есть много красного мяса. Рекомендуется отдать предпочтение блюдам из рыбы и птицы.

Дианова продолжила, что количество потребляемых сладостей также необходимо свести к минимуму.

Людям старшего возраста обязательно нужно есть много фруктов и овощей, а вот с орехами стоит быть осторожнее.

Врач подытожила, что в солидном возрасте также стоит отказаться от излишне острых блюд — они могут развить заболевания поджелудочной железы, передает радио Sputnik.

До этого главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, что злоупотребление алкогольными напитками может нанести серьезный вред поджелудочной железе и вызвать острый панкреатит, а курение может развить в организме хронические воспаления в желудке. По его словам, в том случае, если даже часть поджелудочной железы выйдет из строя, у пациента могут отказать все органы. В таком случае есть риск летального исхода из-за мультисистемной недостаточно.