«Умирать не страшно»: Андрей Губин рассказал о недуге, который отбирает у него жизнь

Андрей Губин / Фото: Официальный сайт Андрея Губина/ http://www.andreygubin.ru/

Некогда главный красавец отечественной музыкальной индустрии Андрей Губин чувствует себя очень плохо. Он признался, что страдает от заболевания «левосторонняя прозопалгия» и чувствует свою приближающуюся смерть.

По словам артиста, ежедневно он испытывает невыносимую боль, поэтому мечты о выздоровлении он оставил позади.

Артист признается, что у него выпадают зубы и перестала работать левая рука.

— В 28 я уже написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать». В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле, — поделился переживаниями Губин в эфире радио «КП».

На подозрения поклонников, что таким образом артист просто пытается скрыть свои проблемы с алкоголем, Губин отвечает, что он пьет всего раз в несколько недель.

— Я пью примерно раз в две недели по чуть-чуть. Могу выпить водку, могу вино, все подряд могу. Но я как бы непьющий человек. Ну что такое раз в две недели? — говорит музыкант.

Певец Андрей Губин давно не радует своих поклонников новыми хитами, однако он до сих пор получает гонорары за свои произведения прошлых лет. Видимо, этих денег певцу хватает для безбедного существования. Недавно стало известно, что он переехал жить в Египет. Близкий друг музыканта ранее рассказал о том, как Губин проводит время в эмиграции.