Квинси Промес занял 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «Спартака»

Спартак М- Динамо М, 30 тур Премьер-лиги / Фото: NECHAEVA

Нападающий столичного футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес, который оформил два мяча в матче группового этапа Лиги Европы, забил в составе своей команды уже 73 гола и сравнялся по этому показателю со спортсменом Алексеем Парамоновым.

Промес вернулся в московский клуб зимой 2021 года. В текущем сезоне РПЛ он пять раз играл за «Спартак» и отметился двумя голами в ворота соперников.

Московский фк «Спартак» добыл первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне 30 сентября. В гостевом матче коллектив обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:3.

Российская команда пропустила уже на 13-й секунде встречи (мяч забил Элиф Элмас), но удаление защитника «Наполи» Марио Руи на 30-й минуте помогло москвичам вернуться в игру. На 55-й минуте счет сравнял голландец Куинси Промес, а на 81-й Михаил Игнатов вывел «Спартак» вперед.

На 90-й минуте встречи Промес оформил дубль, а уже в добавленное время один мяч сумел отыграть Виктор Осимхен.