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Московский «Спартак» обыграл в гостях «Наполи» в матче группового этапа ЛЕ

Михаил Алимов

Спорт
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Наполи» в матче группового этапа ЛЕ
Фото: Instagram/fcsm_official

Московский футбольный клуб «Спартак» добыл первую победу в нынешнем еврокубковом сезоне. В гостевом матче коллектив обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:3.

Матч на стадионе имени аргентинского футболиста Диего Марадоны, ставшего легендой неаполитанского клуба, выдался интересным. Российская команда пропустила уже на 13-й секунде встречи (мяч забил Элиф Элмас), но удаление защитника «Наполи» Марио Руи на 30-й минуте помогло москвичам вернуться в игру. На 55-й минуте счет сравнял голландец Куинси Промес, а на 81-й Михаил Игнатов вывел «Спартак» вперед.

Концовка встречи выдалась напряженной. Защитник российского клуба Максимилиано Кофрие на 83-й минуте заработал красную карточку, и команды доигрывали в равных составах. На 90-й минуте встречи Промес оформил дубль, а уже в добавленное время один мяч сумел отыграть Виктор Осимхен. Итоговый счет встречи 3:2 в пользу российской команды.

Эта победа стала первой для «Спартака» на европейской арене в этом сезоне. До этого были два поражения в квалификации Лиги чемпионов (от «Бенфики») и одно — в Лиге Европы (от «Легии»).

До этого сообщалось еще об одной победе российской команды в международном турнире. Футболисты «Зенита» разгромили на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. На 9-й минуте гол забил Клаудиньо, на 49-й — Далер Кузяев, на 80-й — Алексей Сутормин и на 90-й — Вендел.

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