Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Футболисты «Зенита» разгромили шведский «Мальме»

Анастасия Волоснова

Спорт
Футболисты «Зенита» разгромили шведский «Мальме»
Фото: Твиттер / ФК «Зенит»

Футболисты «Зенита» разгромили на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду, 29 сентября.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. На 9-й минуте гол забил Клаудиньо, на 49-й — Далер Кузяев, на 80-й — Алексей Сутормин и на 90-й — Вендел.

Так, футболисты «Зенита» прервали восьмиматчевую серию без побед ФК «Мальме» в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Антон Зиньковский в составе самарского клуба забил первый гол на 14-й минуте. При этом Артем Дзюба в составе «Зенита» направил мяч в ворота соперников на 33-й минуте. Решающий гол забил Алексей Сутормин в рамках пенальти.

21 сентября Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

Читайте также:
ФК ЗенитпобедаФутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте