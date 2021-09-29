Футболисты «Зенита» разгромили шведский «Мальме»

Фото: Твиттер / ФК «Зенит»

Футболисты «Зенита» разгромили на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в среду, 29 сентября.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. На 9-й минуте гол забил Клаудиньо, на 49-й — Далер Кузяев, на 80-й — Алексей Сутормин и на 90-й — Вендел.

Так, футболисты «Зенита» прервали восьмиматчевую серию без побед ФК «Мальме» в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Антон Зиньковский в составе самарского клуба забил первый гол на 14-й минуте. При этом Артем Дзюба в составе «Зенита» направил мяч в ворота соперников на 33-й минуте. Решающий гол забил Алексей Сутормин в рамках пенальти.

21 сентября Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.