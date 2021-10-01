Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии

Полина Долганова

Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Карачаево-Черкессии. Об этом в пятницу, 1 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что сторонник «Исламского государства»* признался, что планировал взорвать сотрудников правоохранительных органов.

До этого, 30 сентября, оперативники задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт. Злоумышленник оказался лидером регионального объединения «Правые Приморья»** в возрасте 21 года. Террористический акт он хотел совершить с помощью самодельного взрывного устройства. Юноша планировал теракт с целью «оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Правые Приморья» — группа «ВКонтакте», заблокированная по требованию Роскомнадзора и находящаяся в реестре запрещенных на территории РФ ресурсов.

Читайте также:
ТерроризмФСБ РФКарачаево-Черкесия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте