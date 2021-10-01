Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Карачаево-Черкессии. Об этом в пятницу, 1 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что сторонник «Исламского государства»* признался, что планировал взорвать сотрудников правоохранительных органов.

До этого, 30 сентября, оперативники задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт. Злоумышленник оказался лидером регионального объединения «Правые Приморья»** в возрасте 21 года. Террористический акт он хотел совершить с помощью самодельного взрывного устройства. Юноша планировал теракт с целью «оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Правые Приморья» — группа «ВКонтакте», заблокированная по требованию Роскомнадзора и находящаяся в реестре запрещенных на территории РФ ресурсов.