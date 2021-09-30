Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владивостоке

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленник оказался лидером регионального объединения «Правые приморья» в возрасте 21 года. Террористический акт он хотел совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

В сообщении говорится, что юноша планировал теракт с целью «оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

Оперативники изъяли у него части взрывчатого устройства, инструкции по изготовлению бомбы, четыре единицы холодного оружия и устав его объединения с призывами к насилию.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», пишет ТАСС.

Утром 27 сентября стало известно, что ФСБ России пресекла подготовку террористического акта в Башкирии. В результате операции были задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы. Они планировали устроить теракт на одном из объектов правоохранительных органов с помощью взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Кроме того, 25 сентября силовики задержали двух боевиков, которые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году совершили ряд нападений на поселения в Дагестане. Отмечается, что с 7 по 24 августа 1999 года они в составе группы не менее 1000 человек подняли вооруженный мятеж с целью нарушения конституционного строя и территориальной целостности РФ.