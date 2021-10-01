Доктор Гинзбург рассказал о неожиданных свойствах тыквы

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продукте, который может препятствовать развитию рака в организме человека.

— Тыква очень полезна. Самый главный момент, немного неожиданный — тыква может снизить вероятность развития опухоли. Мы знаем, что рак в 14 процентах случаев летальный. В последнее время мы находим все больше свойств у растений, которые помогают защищать организм от онкологии. Рак на пустом месте не появится. Сначала нужно изменить геном клетки, нужно, чтобы эти клетки получили стимулы к размножению, нужно, чтобы возникло воспаление и чтобы организм направил туда сосуды. Куркумин, который имеется в тыкве, блокирует врастание сосудов в эти зачатки опухоли. Ну и не стоит сбрасывать со счетов антиоксиданты: каратиноиды, витамин А, которые замедляют процесс мутации клеток, — говорит врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее доктор Гинзбург назвал три продукта, которые необходимы для правильной работы сердца. На первом месте оказался шоколад.