Музей Победы презентует экспозицию о Битве за Москву

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 5 октября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в торжественном открытии новой экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Посетители увидят экспонаты нового музейного пространства и посмотрят планы его будущих видов. Судьбы и героические подвиги участников Битвы за Москву раскроются в девяти тематических разделах, в пространствах декораций, созданных с потрясающей исторической достоверностью, через яркие художественные образы, с помощью мультимедийных технологий.

На выставке будут представлены около 200 предметов из музейного фонда: архивные фото, документы, предметы военного и гражданского быта. Среди них шинель генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, погибшего во время контрнаступления под Москвой, шлем пожарного Московской противовоздушной обороны, светозащитная маскировка жилых домов.

Мультимедийные проекции и информационные экраны будут содержать воспоминания участников московской битвы, фотографии, документы и статистические сведения.

В зале Конев для участников мероприятия состоится показ фильма «Подольские курсанты».

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.