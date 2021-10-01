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Рафик Загрутдинов: Четыре жилых корпуса построят на улице Речников по программе реновации

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: Четыре жилых корпуса построят на улице Речников по программе реновации
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Речников Карта всех событий

Четыре жилых корпуса возведут на улице Речников в Москве по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на улице Речников для владений 18-20 будет организована платформа с корпусами, где также благоустроят зону для отдыха и спортивную площадку. Объекты будут оформлены на едином стилобате, из-за чего они станут выделяться среди других зданий. В доме будет предусмотрено 187 квартир.

— В районе Нагатинский затон ведется строительство четырех жилых корпусов для переселения по программе реновации на улице Речников, владение № 18-20 (планируется ввести в эксплуатацию в этом году) и владение № 22 (ввод в эксплуатацию в следующем году), — добавил Рафик Загрутдинов.

Владение 22 будет состоять из 264 квартир. Среди них четыре квартиры будут адаптированы для маломобильных москвичей.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации.

По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.

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