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Андрей Бочкарев заявил, что более 40 тысяч москвичей переехали по реновации

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев заявил, что более 40 тысяч москвичей переехали по реновации
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В новостройки по программе реновации переехали 40,1 тысячи москвичей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего в городе введено в эксплуатацию 146 домов площадью 1,9 миллиона квадратных метров. Среди новых зданий 126 домов передали под заселение. При этом начато переселение 54,9 тысячи горожан из 360 старых домов.

— В то же время продолжается строительство 157 домов мощностью 2,6 миллиона квадратных метров, еще 150 домов мощностью 2,9 миллиона квадратных метров проектируются. Также к настоящему моменту завершен демонтаж 61 старого дома, — пояснил Андрей Бочкарев.

В настоящее время программа реновации реализовывается очень быстрыми темпами, уточнил вице-президент по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования, исполнительный директор Института комплексного развития территорий Дмитрий Савин.

— Мы уже говорим не только о квадратных метрах жилой площади, но и о дворовых и общественных пространствах, организации передвижения между кварталами, объектах социально-бытового обслуживания, — добавил Дмитрий Савин.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации.

По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.

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