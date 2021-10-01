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Психолог объяснила, как без ссор ограничить время ребенка в телефоне

Ирина А. Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, как без ссор ограничить время ребенка в телефоне
Фото: pixabay.com

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, в каком возрасте стоит покупать детям смартфон и как сделать так, чтобы ребенок не проводил сутки в гаджете.

Специалист отметила, что необходимо ориентироваться на потребности ребенка: при необходимости можно купить смартфон и первокласснику. Но сначала необходимо договориться с ребенком о правилах использования телефона.

— В начальной школе рекомендуется использовать смартфон не более 1,5 часа в день, в более старшем возрасте — два–три часа, — рассказала собеседница ФАН.

Психолог пояснила, что детям сложно соблюдать подобные ограничения, поэтому взрослым стоит позаботиться о том, чтобы в жизни ребенка было больше интересных событий: кружков, встреч с друзьями, поездок.

А вот тотальный контроль и запреты, по словам Наумовой, работают плохо. Возникает стена непонимания и обид между взрослыми и ребенком, он замыкается в себе. Поэтому отнимать телефон не стоит, нужно попробовать договориться и аргументировать свою точку зрения, заключила психолог.

До этого врач Лина Мурадова объяснила, как снизить нагрузку от гаджетов на зрение школьников. По ее словам, допустимый для детей показатель варьируется от 0,2 до 0,5 киловатта. Если он превышает норму, то у школьников могут появиться проблемы с памятью, они могут стать более сонными.

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