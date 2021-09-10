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Врач объяснила, как снизить нагрузку от гаджетов на зрение школьников

Анастасия Волоснова

Общество
Врач объяснила, как снизить нагрузку от гаджетов на зрение школьников
Фото: https://pixabay.com

Гаджеты могут делать детей сонливыми и вялыми, если в технике превышен допустимый показатель электромагнитного излучения. Об этом рассказала врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова.

По ее словам, допустимый для детей показатель варьируется от 0,2 до 0,5 Киловатт. Если он превышает норму, то у школьников могут появляться проблемы с памятью, они могут стать более сонными.

При этом у детей, которые проводят все свободное время за телефонами, может формироваться нервозность и сухость слизистой оболочки глаз, считает врач.

— С двух до 12 лет по времени должно быть строгое ограничение: от трех до пяти лет — час в день, с шести до 18 лет — два часа в день. Потому что это грозит и психическому здоровью, и физическому, — напомнила Мурадова правила Роспотребнадзора.

При этом детям до двух лет не рекомендуется смотреть в экран смартфонов и мониторов компьютеров.

Детям школьного возраста врач посоветовала сидеть за гаджетами по 30–40 минут, совершая небольшие перерывы для отдыха глаз. Ребенок должен использовать ноутбуки и смартфоны в хорошо освещенном помещении, сидя за столом.

— Школьник должен упираться ногами в пол, а бедра и голени должны быть под прямым углом. Поверхность стола и диафрагма должны быть на одном уровне — стол не должен быть слишком низким, чтобы ребенок не наклонялся, — приводит ФАН слова врача.

7 сентября Роспотребнадзор представил перечень продуктов и блюд, которыми теперь запрещено кормить школьников. Среди них указаны сырокопченая колбаса, макароны по-флотски, яичница-глазунья, блины с фаршем или творогом, арахис.

Также школьникам запретили подавать окрошку, холодные супы, грибы, паштет, сало, мясо диких животных и яйца водоплавающих птиц. Под запрет попали кремовые кондитерские изделия и карамель.

8 сентября в пресс-службе ведомства объяснили, почему яичницу и фаршированные блинчики запретили для питания школьников из-за отсутствия термической обработки при приготовлении.

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