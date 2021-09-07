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Грибы, сало и квас: Роспотребнадзор назвал запрещенные для школьников продукты

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Еда
Общество
Грибы, сало и квас: Роспотребнадзор назвал запрещенные для школьников продукты
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Роспотребнадзор представил перечень продуктов и блюд, которыми теперь запрещено кормить школьников. Об этом рассказали в территориальном управлении ведомства по Санкт-Петербургу.

Среди запрещенных блюд указаны сырокопченая колбаса, макароны по-флотски, яичница-глазунья, блины с фаршем или творогом, арахис.

Также школьникам запретили подавать окрошку, холодные супы, грибы, паштет, сало, мясо диких животных и яйца водоплавающих птиц. Под запрет попали кремовые кондитерские изделия и карамель.

Кроме того, ведомство включило в запретный список газированные напитки, квас, энергетики, натуральный кофе и кумыс. Роспотребнадзор запретил и некоторые приправы и соусы, говорится в Instagram-аккаунте ведомства.

До этого доктор Александр Мясников перечислил продукты, которые не стоит употреблять, если у человека есть склонность или уже была диагностирована мочекаменная болезнь.

Позднее Александр Мясников назвал факторы риска развития рака прямой кишки. Чаще всего от этого недуга страдают мужчины старше 50 лет, а также те, у кого удален желчный пузырь. Чтобы предотвратить возникновение заболевания, необходимо проводить ежегодные исследования и правильно питаться.

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