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Врач назвал продукты, вызывающие камни в почках

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал продукты, вызывающие камни в почках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Доктор Александр Мясников перечислил продукты, которые не стоит употреблять, если у вас есть склонность или уже была диагностирована мочекаменная болезнь.

— 20 процентов населения планеты имеют шанс получить камни в почках и мочекаменную болезнь. К ней больше склонны мужчины. Камни могут находиться в почках всю жизнь, но если они тронулись и пошли по мочеточнику, дальше все зависит от их размера. Если камень до 1 сантиметра, то он может выйти сам, а если он будет больше, то застрянет, моче будет некуда выходить, что может привести к гибели почки. Люди европеоидной расы больше других страдают от этой болезни, — объясняет специалист в эфире программы «О самом главном».

Врач отмечает, что людям, пережившим мочекаменную болезнь, нужно как можно больше пить жидкости – за сутки они должны выделять около двух литров мочи. От сладких газированных напитков лучше отказаться, а вот клюквенный морс из-за своих противовоспалительных свойств пойдет только на пользу.

— Самая правильная диета — средиземноморская, богатая овощами и фруктами, насыщена рыбой. Орехи, фасоль и зелень лучше не употреблять. Витами С приводит к повышенному камнеобразованию. Также нужно есть меньше красного мяса, а молочные и кисломолочные продукты употреблять в умеренных количествах.

— Если у вас нашли камень в почках, но при этом в ближайшие годы вы не собираетесь в экспедицию на северный полюс, тогда операцию лучше не делать — есть возможность, что этот камень вас не потревожит в течение всей жизни. Ну а если так случится, что камень пойдет, вам экстренно окажут медицинскую помощь, — рекомендует врач.

Ранее доктор Мясников назвал группу крови, обладатели которой чаще других болеют коронавирусом.

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