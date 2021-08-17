Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал группу крови, с которой чаще болеют коронавирусом

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал группу крови, с которой чаще болеют коронавирусом
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Доктор Александр Мясников назвал группу крови, обладатели которой больше других подвержены риску заразиться COVID-19.

— Мы знаем, что многие болезни имеют генетическое предрасположение. Одна из классификаций: с первой по четвертую. Например, мы знаем, что люди с одной группой крови чаще болеют раком желудка, а с другой — язвенной болезнью. Если говорить о коронавирусе, то сначала мы это отрицали, то теперь врачи говорят, что связь с группой крови все же есть. Выяснилось, что люди со второй группой болеют чаще, — говорит врач в эфире программы «О самом главном».

Пациенты с первой группой крови, по словам доктора, болеют реже, а с третьей и четвертой — в равных пропорциях.

Ранее доктор Ковальков назвал два продукта, регулярное употребление в пищу которых убережет от коронавируса.

Читайте также:
Коронавирусгруппа крови Александр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте