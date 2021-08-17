Врач назвал группу крови, с которой чаще болеют коронавирусом

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Доктор Александр Мясников назвал группу крови, обладатели которой больше других подвержены риску заразиться COVID-19.

— Мы знаем, что многие болезни имеют генетическое предрасположение. Одна из классификаций: с первой по четвертую. Например, мы знаем, что люди с одной группой крови чаще болеют раком желудка, а с другой — язвенной болезнью. Если говорить о коронавирусе, то сначала мы это отрицали, то теперь врачи говорят, что связь с группой крови все же есть. Выяснилось, что люди со второй группой болеют чаще, — говорит врач в эфире программы «О самом главном».

Пациенты с первой группой крови, по словам доктора, болеют реже, а с третьей и четвертой — в равных пропорциях.

Ранее доктор Ковальков назвал два продукта, регулярное употребление в пищу которых убережет от коронавируса.