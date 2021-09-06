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Врач назвал продукты, которые могут привести к раку кишечника

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал продукты, которые могут привести к раку кишечника
Фото: pixabay.com/ru

Доктор Александр Мясников назвал факторы риска развития рака прямой кишки.

Чаще всего от этого недуга страдают мужчины старше 50 лет, а также те, у которых удален желчный пузырь. Чтобы предотвратить возникновение заболевания, необходимо проводить ежегодные исследования и правильно питаться.

— Это один из немногих раков, которые мы можем предотвратить скринингом. Каждый человек в возрасте 50 лет должен делать колоноскопию. Рак кишечника крайне редко встречается у людей младше 50 лет, если он не является частью наследственного симптома, — объясняет доктор в эфире программы «О самом главном».

Главные симптомы заболевания: боли в животе, вздутие, снижение веса, запоры, диарея, ощущение неполного опорожнения кишечника после дефекации, низкий уровень гемоглобина, кровь в стуле. Несмотря на это, доктор напоминает, что если пациент сам может определять симптомы, то заболевание уже началось.

Чтобы предотвратить рак, нужно соблюдать диету: избегать чрезмерного употребления свинины, говядины, баранины, колбасы, сосисок, ветчины, бекона.

— Красное мясо онкологи рассматривают как канцероген и ставят его наравне с табаком и химикатами. Другие факторы риска — курение и воспалительные заболевания кишечника, — объясняет врач.

Ранее доктор назвал продукты, которые вызывают камни в почках.

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