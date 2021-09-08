Роспотребнадзор объяснил запрет яичницы и других блюд в школах

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Яичницу и фаршированные блинчики запретили для питания школьников из-за отсутствия термической обработки при приготовлении. Об этом в среду, 8 сентября, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

7 сентября Роспотребнадзор представил перечень продуктов и блюд, которыми теперь запрещено кормить школьников. Среди запрещенных блюд указаны сырокопченая колбаса, макароны по-флотски, яичница-глазунья, блины с фаршем или творогом, арахис.

Также школьникам запретили подавать окрошку, холодные супы, грибы, паштет, сало, мясо диких животных и яйца водоплавающих птиц. Под запрет попали кремовые кондитерские изделия и карамель.

В ведомстве пояснили, что многие из перечисленных блюд относятся к списку повышенного эпидемиологического риска. Запрет на данные продукты действует уже более 30 лет.

— Причина — отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева, — пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом сырокопченые колбасы содержат много соли и тяжелых жиров.для переваривания детским организмом жиров животного происхождения, уточнили в пресс-службе.

Несмотря на запрет, ассортимент питания детей широкий, пишет РИА Новости.

До этого доктор Александр Мясников перечислил продукты, которые не стоит употреблять, если у человека есть склонность или уже была диагностирована мочекаменная болезнь.

Позднее Александр Мясников назвал факторы риска развития рака прямой кишки. Чаще всего от этого недуга страдают мужчины старше 50 лет, а также те, у кого удален желчный пузырь. Чтобы предотвратить возникновение заболевания, необходимо проводить ежегодные исследования и правильно питаться.