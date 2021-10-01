Жители шести домов в районе Западное Дегунино начали переселение по реновации

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Базовская улица, 17 Карта всех событий

В Западном Дегунине в Москве по программе реновации начали переезжать 489 семей из шести домов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Москвичи будут переезжать из старых домов в новостройку по адресу Базовская улица, дом 17.

— В нее переедут жители домов по адресам Коровинское шоссе, дом 29, улица Базовская, дома 22, 22Б, 24, 24Б и 26. Ранее в этом году в районе Западное Дегунино началось заселение жилого корпуса на 112 квартир на Ангарской улице дом 33 А, — уточнил Сергей Левкин.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации.

По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.