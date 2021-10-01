Гинеколог рассказала, почему беременные с недоверием относятся к вакцинам

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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, почему среди беременных в России мало вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Она отметила, что в социальных сетях можно найти большое количество постов от антипрививочников, которые рассказывают истории, не имеющие отношения к реальности и приводят недостоверные исследования. Многие женщины верят подобной информации.

Врач подчеркнула необходимость вакцинации для женщин в положении.

— С научной точки зрения абсолютно подтверждено, что прививаться беременным или планирующим беременность совершенном безопасно, — рассказала гинеколог в комментарии ФАН.

Специалист отметила, что наличие прививки защищает от более тяжелого течения заболевания.

7 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется. Он призвал россиян прививаться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких.