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Столичные врачи вылечили еще 2189 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще 2189 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 2189 пациентов от COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в пятницу, 1 октября.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью вылечились 1 492 226 горожан.

Столичные врачи вылечили еще 2189 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

За сутки в столице выявили 3993 новых случая заболевания, госпитализирован 931 человек, скончались 62 пациента. На ИВЛ находятся 353 человека.

За последние 24 часа в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 9 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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