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Врач назвал причины судорог в ногах

Елизавета Короткова

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач назвал причины судорог в ногах
Фото: pexels.com/cottonbro

Варикозная болезнь нижних конечностей, недостаток фолиевой кислоты и неправильное чередование труда с отдыхом — самые частые причины судорог в ногах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Игорь Сонькин.

По его словам, варикоз является наиболее распространенной причиной ощущения «сведения» в мышцах на ногах. Врач объяснил эту закономерность следующим образом:

— При длительном покое, в частности при ночном отдыхе, происходит выраженное замедление кровотока в венах, особенно в измененных варикозом. Мышцы ног переполняются кровью и непроизвольно сокращаются. Это и вызывает судорогу.

Существуют и другие причины судорог нижних конечностей. Эксперт посоветовал обращаться к флебологу, чтобы узнать о подлинной проблеме и начать лечение. Только специализированный врач может устранить истинную причину болезни, считает Сонькин.

— В качестве первой помощи советую согнуть ногу в колене и помассировать икроножную мышцу. Утром сразу отправляйтесь к флебологу! — рекомендовал собеседник «ВМ».

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