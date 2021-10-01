Андрей Бочкарев: Началась прокладка тоннеля под Павелецким направлением МЖД на ЮВХ
Рабочие начали строить путепровод тоннельного типа на девятом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, тоннель прокладывают под путями Павелецкого направления МЖД.
— Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и условно разделен на правый и левый тоннель, — пояснил Андрей Бочкарев.
Во время строительства не будет прекращаться движение по участку. Так, по железной дороге будут ходить и «Аэроэкспрессы» в аэропорт Домодедово.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что строительная площадка уже освобождена. Рабочие также закончили устройство насыпей стартового и приемного котлованов. В настоящее время специалисты выполняют работы по устройству шпунтового ограждения котлованов.
До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации.
По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.