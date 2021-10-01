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Международный экспортный форум «Buy in Moscow» проведут 8 октября в столице

Анастасия Волоснова

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Международный экспортный форум «Buy in Moscow» проведут 8 октября в столице
Фото: Пресс-служба Госдумы

Международный экспортный форум «Buy in Moscow» пройдет 8 октября в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Форум позволит скооперироваться российскими компаниями в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Ефимов отметил, что из Москвы за границу за семь месяцев текущего года поставили 17,47 миллиарда рублей.

— Мы находимся в постоянном общении с московскими экспортерами, проводим для них телемосты с зарубежными странами для выявления точек соприкосновения, стратегические сессии, направленные на обсуждение проблем и барьеров, — уточнил Владимир Ефимов.

На форме будет организована деловая программа из шести дискуссионных мероприятий, коммуникационная площадка «Mosprom.Mentor» и стратегическая сессия по пяти приоритетным отраслям.

— Одна из задач форума — это обсуждение конкретных проблем, связанных с экспортной деятельностью, а также поиск решений, которые помогут компаниям увеличить своё присутствие на зарубежных рынках, — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Принять участие в форуме можно как очно, так и в онлайн-формате.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Соревнования пройдут с 1 по 6 октября в Центральном выставочном зале «Манеж», а часть мероприятий — в парке «Зарядье».

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