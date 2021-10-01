Назван топ пять самых стервозных женщин по знаку зодиака

Джулия Робертс. Фильм Красотка / кадр из фильма «Красотка»

Астрологи уверены, что знак зодиака влияет на характер человека. Так, например, некоторые женщины могут отличаться изрядной стервозностью. Специалисты по звездному небу перечислили пять знаков зодиака, представительницы которых отличаются очень сложным характером.

Женщины-Водолеи проявляют свою стервозность спонтанно и незапланированно. Если разозлить женщину этого знака — никому не удастся избежать ее гнева. Чувства других несильно ее волнуют. Гораздо важнее для Водолеев собственные интересы.

Дамы-Стрельцы в массовом представлении являются настоящими дьяволицами. Однако скандалы и ссоры для них — лишь повод отвлечься и разнообразить свои будни. Такие женщины не умеют по-настоящему ненавидеть своих близких.

Девушки-Львы не хотят быть стервами, однако если их что-то не устраивает, злость прорывается наружу сама. В обычной жизни Львицы спокойны и доброжелательны.

Рыбы, наоборот, являются очень сложными по характеру с самого рождения. Представительницы этого знака умеют манипулировать людьми благодаря своим актерским способностям. Такие дамы не могут жить без скандалов, им постоянно нужны новые эмоции.

Женщин-Скорпионов можно назвать стервами в прямом понимании этого слова. Они владеют искусством выводить людей на эмоции в совершенстве. Если при знакомстве мужчине не удалось разглядеть в Скорпионе стерву, то его, вероятно, скоро съедят, передает Пятый канал.

Астролог Лиана Жемчужная в беседе с изданием Newinform подтвердила, что звезды часто влияют на характер человека. Специалист назвала самые ревнивые знаки зодиака.