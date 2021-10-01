Первый дом в Кунцеве передали под заселение по программе реновации

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 44 Карта всех событий

В столичном районе Кунцево передали под заселение новостройку по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, новостройка является первой, которую передают под заселение в данном районе.

Новое здание расположено по адресу Молодогвардейская улица, дом 44. В новостройку переедут 60 семей из дома 51 на Молодогвардейской улице. Так, переселение происходит на территории одного района.

— В районе Кунцево (ЗАО) в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве подлежат переселению 61 здание площадью чуть более 170 тысяч квадратных метров. В указанных домах проживает 10,6 тысячи жителей, — добавил Сергей Левкин.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации.

По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.