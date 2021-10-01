Выставка «Горизонт ожидания» заработала в Открытой коллекции Политеха

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Политехнический музей и Школа дизайна НИУ ВШЭ представляют выставку «Горизонт ожидания».

Предметы музейной коллекций, относящиеся к разным эпохам научного и технического прогресса, стали отправной точкой выставки. Экспонаты нередко побуждают к новым открытиям. Так ожидание обращено одновременно и в будущее, и в прошлое. Всего на выставке представлены тринадцать работ.

Экспозиция поделена на три раздела: «Процесс», «Фиксирования» и «Архив».

Основной фокус раздела «Процесс» — проживание моментов ожидания без смешения их с другими повседневными процессами. Точка, чтобы остаться наедине с собой, прислушаться к ощущениям в настоящем, обратиться в прошлое и будущее.

Раздел «Фиксирования» обращается в прошлое и рассматривает действия и события, некогда заполнявшие процесс ожидания. Разные способы проживания, фиксирования времени и отношения к нему.

Люди собирают семейные и личные архивы, музейные коллекции, которые хранят в себе историю, — для будущих поколений. Это третий раздел выставки, в который перемещается и само ожидание.

Выставка открыта с 30 сентября по 31 декабря, сообщается на сайте музея.