Музей археологии Москвы пригласил детей на программу «Играем в прошлое»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1А Карта всех событий

Музей археологии Москвы приглашает юных москвичей на программу «Играем в прошлое». До 19 декабря по воскресеньям участники будут познакомиться с понятиями истории и археологии, с особенностями жизни людей в Московском регионе с эпохи каменного века до позднего Средневековья.

Программа состоит из четырех тем: «Я — археолог», «Я — охотник на мамонта», «Я — ремесленник» и «Я — купец».

Тема «Я — археолог» расскажет ребятам о науке археологии, о том, как проводятся археологические раскопки, и что нужно взять с собой в экспедицию.

Игра «Я — охотник на мамонта» знакомит с условиями жизни в каменном веке.

Участники программы «Я — ремесленник» узнают о древнейших ремеслах, выяснят, как и из чего делали посуду до изобретения гончарного круга, попробуют изготовить пластилиновую модель одного из изделий тех времен.

А в костюмированной игре «Средневековый торг» участники узнают, что можно было купить за копейку при Иване Грозном, какие товары продавались в Москве и откуда их привозили.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.