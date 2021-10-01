Андрей Бочкарев сообщил, что по программе реновации расселены 120 старых домов

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Жители 120 старых домов переехали в новые квартиры по программе реновации, при этом половина старых домов уже снесены. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день по программе реновации отселено 120 старых домов общей площадью более 320 тысяч квадратных метров, более 60 из них демонтированы по технологии «умного сноса». На месте демонтированных пятиэтажек будет развернуто новое жилищное строительство, — сообщил заместитель мэра.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, необходимо производить постоянный поиск стартовых площадок, чтобы организовать волновое переселение участников программы.

— С момента запуска программы реновации идет подбор стартовых площадок, столь необходимых для волнового переселения жителей. Сегодня их насчитывается 523 с градостроительным потенциалом более 8 миллионов квадратных метров, при этом порядка четверти территорий располагается на месте сноса существующего жилого фонда. Впоследствии на образуемых земельных участках можно разместить жилые дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров, — добавил Левкин.

Также Левкин сообщил, что в столичном районе Кунцево передали под заселение первую новостройку по программе реновации. Новое здание расположено по адресу Молодогвардейская улица, дом 44. В новостройку переедут 60 семей из дома 51 на Молодогвардейской улице. Переселение происходит на территории одного района.

В августе 2017 года программу реновации жилищного фонда утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Программа затрагивает около 1 миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов.