Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Принцип трех В»: диетолог назвала главные правила для желающих похудеть

Ирина А. Игнатенко

Общество
«Принцип трех В»: диетолог назвала главные правила для желающих похудеть
Фото: Pixabay

Три главных правила похудения назвала диетолог Мунмун Ганеривал, которая помогает избавиться от лишних килограммов звездам Болливуда.

По словам специалиста, люди должны выработать у себя определенные пищевые привычки и не рассчитывать на кратковременные диеты. Стоит ориентироваться на «принцип трех В»: верное качество, верное количество и верное время. В этом случае не придется тратить время на подсчет калорий, передает «МИР 24»

Первый принцип — еда должна быть качественной и полезной. Второе правило — важно не переедать.

— Жуйте пищу медленно, как следует, ни на что не отвлекайтесь, пока едите. В этом случае без всяких приложений будет понятно, когда следует остановиться, — пояснила специалист.

Также диетолог советует ложиться спать задолго до полуночи — так снижается соблазн съесть что-то вкусное на ночь.

До этого диетологи перечислили самые опасные диеты, которые могут ухудшить здоровье человека.

Источник: mir24.tv

Читайте также:
Диетылишний весПохудение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте