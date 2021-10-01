«Принцип трех В»: диетолог назвала главные правила для желающих похудеть

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Три главных правила похудения назвала диетолог Мунмун Ганеривал, которая помогает избавиться от лишних килограммов звездам Болливуда.

По словам специалиста, люди должны выработать у себя определенные пищевые привычки и не рассчитывать на кратковременные диеты. Стоит ориентироваться на «принцип трех В»: верное качество, верное количество и верное время. В этом случае не придется тратить время на подсчет калорий, передает «МИР 24»

Первый принцип — еда должна быть качественной и полезной. Второе правило — важно не переедать.

— Жуйте пищу медленно, как следует, ни на что не отвлекайтесь, пока едите. В этом случае без всяких приложений будет понятно, когда следует остановиться, — пояснила специалист.

Также диетолог советует ложиться спать задолго до полуночи — так снижается соблазн съесть что-то вкусное на ночь.

До этого диетологи перечислили самые опасные диеты, которые могут ухудшить здоровье человека.

Источник: mir24.tv