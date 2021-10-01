Сергей Собянин открыл клубы «Мой социальный центр» сразу в девяти районах Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Алма-Атинская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр». Здание расположено на Алма-Атинской улице в районе Братеево.

По словам главы города, было важно создать центр не для выдачи пособий и решения бюрократических проблем, а для общения и отдыха пожилых жителей столицы. По вопросам перепрофилирования центров власти общались с пенсионерами, чтобы организовать для них пространство, где они могли бы «в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать».

Мэр добавил, что в настоящее время в программе «Московское долголетие» участвуют около 400 тысяч человек.

— И в продолжение «Московского долголетия» мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров, — пояснил Сергей Собянин.

Он уточнил, что социальные центры решили назвать «Клубом московского долголетия».

Всего в Москве вместе с центром в Братееве (на улице Борисовские Пруды) заработали объекты в восьми других районах города — в Алексеевском, Бибиреве, Бирюлево Западном, Выхино-Жулебине, Котловке, Северный и поселке Киевский.

Сообщается также, что до конца года сеть городских клубов «Мой социальный центр» должна пополниться еще 12 объектами в разных районах столицы.

В пятницу, 1 октября, во всем мире отмечается День пожилых людей. Как власти столицы поддерживают и заботятся о москвичах старшего поколения, накануне праздника узнала «Вечерняя Москва».