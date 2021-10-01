Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин открыл клубы «Мой социальный центр» сразу в девяти районах Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Сергей Собянин открыл клубы «Мой социальный центр» сразу в девяти районах Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Алма-Атинская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр». Здание расположено на Алма-Атинской улице в районе Братеево.

По словам главы города, было важно создать центр не для выдачи пособий и решения бюрократических проблем, а для общения и отдыха пожилых жителей столицы. По вопросам перепрофилирования центров власти общались с пенсионерами, чтобы организовать для них пространство, где они могли бы «в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать».

Мэр добавил, что в настоящее время в программе «Московское долголетие» участвуют около 400 тысяч человек.

— И в продолжение «Московского долголетия» мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров, — пояснил Сергей Собянин.

Он уточнил, что социальные центры решили назвать «Клубом московского долголетия».

Всего в Москве вместе с центром в Братееве (на улице Борисовские Пруды) заработали объекты в восьми других районах города — в Алексеевском, Бибиреве, Бирюлево Западном, Выхино-Жулебине, Котловке, Северный и поселке Киевский.

Сообщается также, что до конца года сеть городских клубов «Мой социальный центр» должна пополниться еще 12 объектами в разных районах столицы.

В пятницу, 1 октября, во всем мире отмечается День пожилых людей. Как власти столицы поддерживают и заботятся о москвичах старшего поколения, накануне праздника узнала «Вечерняя Москва».

Читайте также:
Сергей Собянинпожилые москвичиСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте