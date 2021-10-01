Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Мосгордумы: Онлайн-запись к нотариусу для участников реновации поможет широкому кругу семей

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Депутат Мосгордумы: Онлайн-запись к нотариусу для участников реновации поможет широкому кругу семей
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столичном суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» появилась новая услуга онлайн-записи к нотариусу, которая поможет в оформлении документов широкому кругу семей. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Елена Николаева.

Так, часто поступают обращения от недееспособных людей или ограниченно дееспособных членов переезжающих семей. У них нет возможности самостоятельно подавать заявления и ходить по инстанциям.

Онлайн-запись к нотариусу поможет таким людям сэкономить время, которое пришлось бы проводить в очередях.

— Уведомление о том, что жильцу нужно заключить договор у нотариуса, придет на электронную почту и в личный кабинет автоматически в том случае, если один из правообладателей жилого помещения является несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным, — пояснила Николаева.

По ее словам, затраты на нотариуса для участников программы реновации возьмет на себя город.

В Международный день интернета, 30 сентября, офисы «Мои документы» в Москве напомнили горожанам, что почти половину услуг в столичных центрах можно самостоятельно оформить электронно. Так, если москвич захочет получить какую-либо услугу, ему необходимо перейти на портал md.mos.ru. На специальной вкладке житель столицы сможет найти весь перечень услуг, которые доступны к оформлению в онлайн-формате.

Читайте также:
РеновацияМосгордумаЖилье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте