Депутат Мосгордумы: Онлайн-запись к нотариусу для участников реновации поможет широкому кругу семей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столичном суперсервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации» появилась новая услуга онлайн-записи к нотариусу, которая поможет в оформлении документов широкому кругу семей. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Елена Николаева.

Так, часто поступают обращения от недееспособных людей или ограниченно дееспособных членов переезжающих семей. У них нет возможности самостоятельно подавать заявления и ходить по инстанциям.

Онлайн-запись к нотариусу поможет таким людям сэкономить время, которое пришлось бы проводить в очередях.

— Уведомление о том, что жильцу нужно заключить договор у нотариуса, придет на электронную почту и в личный кабинет автоматически в том случае, если один из правообладателей жилого помещения является несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным, — пояснила Николаева.

По ее словам, затраты на нотариуса для участников программы реновации возьмет на себя город.

В Международный день интернета, 30 сентября, офисы «Мои документы» в Москве напомнили горожанам, что почти половину услуг в столичных центрах можно самостоятельно оформить электронно. Так, если москвич захочет получить какую-либо услугу, ему необходимо перейти на портал md.mos.ru. На специальной вкладке житель столицы сможет найти весь перечень услуг, которые доступны к оформлению в онлайн-формате.