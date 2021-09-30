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Почти 50 процентов услуг офисов «Мои документы» можно получить онлайн

Полина Долганова

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Почти 50 процентов услуг офисов «Мои документы» можно получить онлайн
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Международный день интернета, 30 сентября, офисы «Мои документы» в Москве напоминают горожанам, что почти половину услуг в столичных центрах можно самостоятельно оформить электронно.

Так, если москвич захочет получить какую-либо услугу, ему необходимо перейти на портал md.mos.ru. На специальной вкладке житель столицы сможет найти весь перечень услуг, которые доступны к оформлению в онлайн-формате.

Например, горожанин может получить справку об уплате налогов в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, на портале госуслуг клиенты могут получить справку об отсутствии или наличии судимости, запросить информацию о состоянии лицевого счета, получить справку о размере пенсионной выплаты и многое другое.

Некоторые услуги, такие как оформление разрешения на парковку для многодетной семьи, предоставляются на сайте mos.ru.

В том случае, если у москвича возникнут трудности с оформлением услуг, он может задать вопросы специалисту офиса в формате видеоконсультации. Подать заявку на такой вид помощи также можно на сайте мэра Москвы.

В том случае, если у жителя столицы нет доступа к интернету или он не имеет подходящего устройства, он всегда может прийти за помощью в любой офис «Мои документы».

Начиная с 2023 года все желающие граждане России смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Для этого не нужно будет приходить в органы регистрации. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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