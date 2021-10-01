Жителям Подмосковья объяснили, где нельзя собирать грибы

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Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир рассказала, где не стоит собирать грибы, ягоды и растения. Сбор не следует осуществлять вблизи автомобильных дорог.

— Не рекомендуется заниматься сбором грибов, ягод и лекарственных растений рядом с двухполосной дорогой до 150–200 метров, рядом с четырехполосной — на расстоянии 500–600 метров и даже до одного км в зависимости от интенсивности движения, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Кроме того, нельзя собирать грибы на территории, рядом с которой расположены склады удобрений и химические предприятия. У грибов есть свойство накапливать тяжелые металлы и ядовитые вещества, отметила Казимир.

Эксперт также добавила, что если человек никогда не собирал ягоды и грибы в лесу, лучше взять с собой более опытного сопровождающего.

До этого врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, как распознать отравление грибами. Он заявил о необходимости помнить, что инфекционные отравления могут быть смертельными. Первая помощь при отравлении — промывание желудка, но только в том случае, если человек отравился не раствором, содержащим щелочь.