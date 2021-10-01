Ликсутов рассказал о технологии пониженного шума, применяемой при строительстве БКЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Каховская Карта всех событий

Во время строительства новых участков Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Москвы используют современные технологии укладки пути с пониженным шумом и вибрацией. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, технология позволяет снизить уровень шума на десять процентов. Так, систему применяют при реконструкции станции «Каховская».

— При интеграции этой станции и всей Каховской линии в БКЛ на протяжении 13 километров применена современная технология укладки пути пониженного шума и вибрации, — пояснил Ликсутов.

Он добавил, что снижение шума на данной станции также важно для местных жителей. Кроме того, на новых участках БКЛ применяют более износостойкий тип рельса и бесстыковой путь.

В этом году строители готовы пойти на рекорд: сдать одновременно десять станций БКЛ. Для пассажиров заработают реконструированная «Каховская» и новые: «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино». В следующем году подземное кольцо обещают замкнуть, запустив еще девять станций. В столичном Стройкомплексе «Вечерней Москве» рассказали о преимуществах, которые получат жители от запуска Большого кольца метро (БКЛ).