Идем на рекорд: ввод БКЛ позволит экономить до получаса в пути

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В столичном Стройкомплексе рассказали о преимуществах, которые получат жители от запуска Большого кольца метро (БКЛ).

В этом году строители готовы пойти на рекорд: сдать одновременно десять станций БКЛ. Для пассажиров заработают реконструированная «Каховская» и новые: «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино». В следующем году подземное кольцо обещают замкнуть, запустив еще девять станций.

Благодаря вводу БКЛ многие парки, скверы, вузы, офисы станут ближе. В среднем можно будет сэкономить 20–30 минут на поездках в метро. К примеру, чтобы добраться от «Савеловской» до «Марьиной Рощи», сейчас нужно проехать четыре станции — две по Серпуховско-Тимирязевской ветке, затем перейти на Люблинско-Дмитровскую. С вводом БКЛ поездка займет пару минут, ведь нужно будет проехать одну станцию. Уже сейчас можно испытать эффект от ввода некоторых станций БКЛ. Улучшена доступность спортобъектов в районе Ходынского поля.

— Также линия пройдет по территории Мневниковской поймы, где запланировано создание спортивного кластера. Что касается популярных прогулочных маршрутов, то после запуска линии москвичам станет удобнее добираться до парков «Сокольники», «Коломенское» и усадьбы Воронцово, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Рабочие проверяют готовность станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии столичного метрополитена во время технического пуска / Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на 20 станций 11 линий метро, четыре — на станции Московского центрального кольца, шесть — на первые два Московских центральных диаметра, а также 11 пересадок на линии железной дороги. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут «Деловой центр», «Савеловская», «Нижегородская» и другие.

КСТАТИ

Всего в столице строится 40 транспортно-пересадочных узлов. Вместе с увязкой транспортных потоков появляется дополнительная инфраструктура: отстойно-разворотные площадки для автобусов и электробусов, парковки.