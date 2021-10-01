Фотовыставка «Неизвестный Метрострой» открылась на Тверском бульваре

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Мосметрострой представляет фотовыставку «Неизвестный Метрострой». Экспозиция, которая познакомит горожан с неизвестными объектами Московского метростроя, открылась на Тверском бульваре.

Компания «Мосметрострой» за свою 90-летнюю историю возводила не только метро. Наряду с выполнением главной задачи сотрудникам компании довелось поработать по всей стране и за рубежом на разных объектах: Кремлевский дворец съездов, стадион «Лужники», «Детский мир» на Лубянке, БАМ, инженерные сооружения и тоннели в Джелалабаде, Асуанский гидроузел в Египте, заводы марочных вин в Коктебеле.

— Мосметрострой — это больше, чем строительная компания. Это жизнь целых поколений, которым без опаски доверяли и доверяют серьезные объекты, включая правительственные и военные сооружения, — отметил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Выставка открыта до 31 октября, сообщает пресс-служба АО «Мосметрострой».

Центральный банк РФ приглашает москвичей на фотовыставку «Монеты славы». Экспозиция откроется в Московском метрополитене в переходе между станцией «Ленинский проспект» и станцией МЦК Площадь Гагарина.

Пассажиры метрополитена увидят памятные монеты, посвященные спорту, выдающимся спортсменам и их достижениям. Здесь представлена история славных побед российских спортсменов — от первых триумфов на олимпиадах и чемпионатах до памятных Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.