«Мне было наплевать»: певица Слава рассказала, как увела возлюбленного из семьи

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Певица Слава рассказал о том, как начинался ее роман с супругом Анатолием Данилицким, который на тот момент состоял в официальных отношениях.

Слава осталась с маленькой дочерью на руках после развода с первым мужем. Чтобы обеспечивать семью, певица начала много работать. В одном из московских караоке, где она пела, звезда встретилась со своим избранником. Их отношения растянулись на долгие годы.

— Я молилась о том, чтобы мне дали человека… Чтобы я больше ни о чем не думала… Ты должен идти на работу, на пять дней оставлять ребенка с няней, потому что работа ночная. Я реально молилась. Я не хотела дочери жизни такой, как у меня была. И тогда ты будешь делать практически все, хотя мне очень повезло: я ничего не делала такого, что меня ломало бы. И это знакомство с Толей. Я кинулась в него с головой. Я в него поверила. И то, что он был тогда в браке... Я могу честно сказать: может, это плохо, но мне было наплевать. Я благодарна судьбе, что он у меня есть, — рассказывает певица в интервью для программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Певица вспоминает, что, несмотря на мимолетное знакомство, которое продлилось 10 минут, и 26-летнюю разницу в возрасте, она не побоялась и прилетела к избраннику на Барбадос.

— Нам было настолько интересно друг с другом. Я же авантюристка. Зная его 10 минут, я видела его в ресторане, и потом две недели телефонных разговоров, я полетела к нему на Барбадос. Мы влюбились друг в друга по телефону. Я знала о нем уже все: что он дипломат, о его семье, о его детях, — говорит Слава.

Отношения певицы и бизнесмена длятся уже более 20 лет.

Ранее в Сети обсуждался скандал, связанный с певицей Славой: она назвала Тимати и Собчак самыми антисексуальными персонажами в стране.