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Психолог дала советы, как избежать профессионального выгорания

Ирина А. Игнатенко

Общество
Психолог дала советы, как избежать профессионального выгорания
Фото: Pexels

Психолог Марина Гладышева рассказала, как избежать профессионального выгорания. По словам эксперта, необходимо вовремя переключаться на любимое хобби и мотивировать себя.

Чаще всего выгорание происходит через три года, после того как человек начинает работать. После этого срока стоит что-то поменять.

Выгорание часто возникает у тех, кто работает шаблонно, поэтому стоит предлагать новые идеи, тем самым вдохновляя самого себя.

Психолог также отметила, что важно найти себе хобби, чтобы переключаться с работы и дома. Кроме того, не стоит забывать об отдыхе.

— Следующий момент — это отпуск. Очень многие пренебрегают этим, стараются больше поработать. Это неправильно — в таком случае выгорание наступает быстрее, — отметила она в комментарии News.ru.

А психолог Александр Конфисахор рассказал, как вычислить психически неуравновешенного сотрудника на работе. Эксперт отметил, что тревожность, депрессия и стресс одного работника далеко не всегда передаются остальным. Конфисахор добавил, что в нормальном коллективе обычно есть представители разных психотипов и стилей мышления. Такая команда способна эффективно решать поставленные задачи.

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