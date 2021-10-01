Единая справочная служба правительства Москвы отметила шестилетие

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Единой справочной службе правительства Москвы исполняется шесть лет в пятницу, 1 октября. Об этом рассказал руководитель общегородского контакт-центра Москвы Андрей Савицкий.

По его словам, с начала своей работы столичная горячая линия приняла более 67 миллионов звонков, еще свыше 30 миллионов обращений получил голосовой помощник.

—Мы системно работаем над улучшением качества обслуживания жителей, развивая возможности голосового помощника. Если раньше робот мог распознавать только отдельные слова, то благодаря доработкам научился распознавать фразы целиком и понимать их смысл, — отметил Андрей Савицкий.

Москвичи узнавали в справочной контакты центров «Мои документы» и других ведомств. Кроме того, специалистов спрашивали о миграции и вакцинации.

Савицкий добавил, что в 2021 году голосовой помощник обработал почти более 4,7 миллиона звонков. При этом в среднем робот обрабатывает порядка 250 тысяч обращений в месяц. Благодаря доработкам степень распознавания речи роботом увеличилась с 92 до 96 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В Международный день интернета, 30 сентября, офисы «Мои документы» в Москве напомнили горожанам, что почти половину услуг в столичных центрах можно самостоятельно оформить электронно. Так, если москвич захочет получить какую-либо услугу, ему необходимо перейти на портал md.mos.ru. На специальной вкладке житель столицы сможет найти весь перечень услуг, которые доступны к оформлению в онлайн-формате.