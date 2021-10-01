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Более 80 парков благоустроили в ТиНАО с момента присоединения

Анастасия Волоснова

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Более 80 парков благоустроили в ТиНАО с момента присоединения
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В ТиНАО благоустроили более 80 парков с момента присоединения округа к Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, был закончен первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино, который расположен в поселении Филимонковском. На территории рабочие обновили зеленую зону отдыха.

Кроме того, в поселке организовали пешеходные дорожки, установили фонари и лавочки. Собянин уточнил, что Новая Москва быстрыми темпами догоняет столицу по вопросам благоустройства.

— Также в два этапа строим детский парк развлечений «Тридевятое царство» на улице Школьной в поселении Роговском, — отметил мэр.

Он добавил, что специалисты также благоустроили сквер на Спортивной улице в Щербинке и зону отдыха в Троицке, которая находится на правом берегу Десны.

25 сентября на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице. На территории сквера оборудовали две современные детские площадки и одну спортивную, установили новую сцену, уличные тренажеры, пункты проката самокатов и ринг для панна-футбола. Кроме того, специалисты обустроили зоны со скамейками для отдыха, поставили почти 100 новых опор наружного освещения и установили удобную для отдыхающих систему навигации.

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