Более 80 парков благоустроили в ТиНАО с момента присоединения
В ТиНАО благоустроили более 80 парков с момента присоединения округа к Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, был закончен первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино, который расположен в поселении Филимонковском. На территории рабочие обновили зеленую зону отдыха.
Кроме того, в поселке организовали пешеходные дорожки, установили фонари и лавочки. Собянин уточнил, что Новая Москва быстрыми темпами догоняет столицу по вопросам благоустройства.
— Также в два этапа строим детский парк развлечений «Тридевятое царство» на улице Школьной в поселении Роговском, — отметил мэр.
Он добавил, что специалисты также благоустроили сквер на Спортивной улице в Щербинке и зону отдыха в Троицке, которая находится на правом берегу Десны.
25 сентября на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице. На территории сквера оборудовали две современные детские площадки и одну спортивную, установили новую сцену, уличные тренажеры, пункты проката самокатов и ринг для панна-футбола. Кроме того, специалисты обустроили зоны со скамейками для отдыха, поставили почти 100 новых опор наружного освещения и установили удобную для отдыхающих систему навигации.