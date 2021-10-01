Суд приговорил совершившего ДТП с тюбингом Чистякова к пяти годам колонии

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Миргородский переулок Карта всех событий

Суд приговорил к пяти годам колонии 26-летнего Ивана Чистякова, совершившего в столице ДТП с тюбингом (надувные санки — прим. «ВМ»), в результате которого погиб 15-летний подросток. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Чистяков приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права управления транспортными средствами на три года, — сказал собеседник «ВМ».

Инцидент произошел 9 января 2021 года в 1-м Миргородском переулке. По словам представителя ведомства, Чистяков привязал к своему автомобилю Ford тюбинг, в который сел подросток. Мужчина начал движение на автомобиле, пытаясь таким образом «покатать» ребенка. В какой-то момент тюбинг врезался в дерево. Ребенок получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

После случившегося Чистяков покинул место происшествия. Спустя некоторое время он был задержан. Ему предъявили обвинение по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».