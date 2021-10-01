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Новолуние: астролог рассказала, как наладить жизнь в октябре

Дарья Чентаева

Общество
Новолуние: астролог рассказала, как наладить жизнь в октябре
Фото: pixabay.com

Астрологи напоминают, что 6 октября наступит новолуние. Это хорошее время для начинаний и положительных изменений. Но для этого необходимо правильно подготовиться к этому событию. Астролог Лилия Любимова рассказала, чего ждать от «свежей» Луны и как ей угодить.

Ориентироваться нужно на знак зодиака, который венчает грядущее обновление небесного светила. В октябре это Весы. Под влиянием этого знака зодиака люди смогут устроить свои отношения. Причем это касается не только романтических отношений, но и рабочих, семейных и в особенности дружеских.

Однако, предостерегает астролог, следует быть осторожнее: Марс и ретроградный Меркурий будут накалять страсти и создавать рискованные ситуации.

К полнолунию следует пересмотреть некоторые свои принципы. Это поможет разрешить давние проблемы, чему также поспособствует Сатурн.

Астролог отмечает, что октябрь — благоприятное время для того, чтобы наладить и укрепить отношения со своим партнером. Не стоит экономить для этого свои силы, отдача будет в два раза сильнее. Также стоит избегать конфликтов и не вступать в споры — это может привести к большой ссоре. Попросите прощения у тех, кого обидели, подчеркнула Любимова.

Новый месяц — хорошее время для культурного просвещения. Посетите музеи, театры, кино и выставки, рекомендовала эксперт.

Лилия Любимова советует Весам поработать над своими манерами и привычками, над стилем и внешним видом. Возможно, стоит обратиться к профессиональному стилисту. Главная задача — добиться гармонии между внутренним состоянием и внешним видом, передает Пятый канал.

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