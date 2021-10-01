Вечер чествования москвичей «Молодости нашей нет конца» пройдет в Кремлевском дворце

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 1 Карта всех событий

В Большом зале Государственного Кремлевского дворца 21 октября 2021 года проведут торжественный вечер чествования москвичей «Молодости нашей нет конца». Главными действующими лицами праздника станут горожане, чьим трудом и талантом жизнь столицы с каждым днем становится лучше.

В развитие столицы внесли вклад как строители и работники транспорта, так и врачи, учителя, активисты и другие общественники. Первое подобное мероприятие состоялось 6 сентября 2018 года по инициативе народного артиста СССР Василия Ланового.

На концерте в 2021 году выступит народная артистка России Ирина Купченко, народный артист России Михаил Ножкин и другие народные артисты. Кроме того, на мероприятии покажут свои номера такие творческие коллективы, как хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски, рок-группа «Земляне», балет Аллы Духовой «Тодес» и другие.

Для посещения мероприятия «Молодости нашей нет конца» необходимо предъявить QR-код по антителам от коронавируса и паспорт.

Государственный Кремлевский дворец также 11 октября приглашает москвичей и гостей столицы на гала-концерт «Галина Уланова. Далекая близкая звезда». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи». Галина Уланова была самой титулованной советской балериной. Она обладала всеми возможными званиями и наградами. Ее героини покорили весь мир. При жизни ей поставили памятники в родном Ленинграде и в Стокгольме перед Музеем танца.