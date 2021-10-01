Названо условие введения локдауна в Подмосковье

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Локдаун в Московской области надо будет вводить, если врачи скажут, что иначе система здравоохранения не справится со всплеском коронавирусной инфекции и жизнь местных жителей будет под угрозой. Такое заявление сделал заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Он отметил, что решение о вводе локдауна должны принимать Минздрав и сотрудники больниц, которые видят реальную картину. Мартынов пояснил, что относится к локдауну отрицательно, но иногда это необходимая мера, чтобы остановить распространение заболевания.

— Когда речь идет о здоровье, от некоторых вещей приходится отказываться. Поэтому если локдаун будет необходим, мы примем это, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он подчеркнул, что людям следует учиться доверять врачам, соблюдать все предписанные меры предосторожности. Только тогда можно будет победить пандемию.

1 октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день в России не планируют вводить локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.