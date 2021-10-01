Голикова оценила шансы введения в России локдауна из-за COVID-19

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В России не планируют вводить локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Локдаун объявлять не будем, — цитирует зампреда правительства РФ РИА Новости.

В России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует внимания. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации».

За последние 24 часа в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3993 случая заболевания. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 19 955 пациентов. За последние сутки в стране также зафиксировали 887 летальных исходов.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется. Он призвал россиян прививаться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».