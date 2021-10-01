Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Голикова оценила шансы введения в России локдауна из-за COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова оценила шансы введения в России локдауна из-за COVID-19
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

В России не планируют вводить локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Локдаун объявлять не будем, — цитирует зампреда правительства РФ РИА Новости.

В России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует внимания. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации».

За последние 24 часа в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3993 случая заболевания. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 19 955 пациентов. За последние сутки в стране также зафиксировали 887 летальных исходов.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется. Он призвал россиян прививаться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких.

В России на сегодняшний день зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Помимо «Спутника V», это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Читайте также:
локдаунРоссияТатьяна Голикова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте