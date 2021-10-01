В России выявили 24 522 случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 9 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также зафиксировали 887 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 за сутки в РФ полностью поправились 19 955 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3993 случая заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В четверг, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России набирает обороты, субъектам придется реагировать, однако на государственном уровне решений по введению дополнительных ограничительных мер пока нет.

Текущая волна коронавируса в России стабилизируется только к середине декабря. Этот период станет самым тяжелым. Таким мнением поделился главный врач медицинского центра, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.